Cartaxo instala videovigilância em espaços públicos para reforçar segurança

Município e GNR assinaram protocolo que prevê a colocação de câmaras em zonas estratégicas do concelho, num investimento estimado em 100 mil euros.

O município do Cartaxo e a Guarda Nacional Republicana (GNR) assinaram um protocolo de cooperação que prevê a implementação de um sistema de videovigilância em vários espaços públicos do concelho, com o objectivo de prevenir a criminalidade e reforçar o sentimento de segurança da população. O sistema de videovigilância será instalado em locais considerados estratégicos, como parques de estacionamento, zonas centrais e principais eixos rodoviários, abrangendo, numa fase inicial, as freguesias de Pontével, Vale da Pedra e Vila Chã de Ourique.
O acordo foi assinado pelo presidente da Câmara Municipal do Cartaxo, João Heitor, e pelo comandante do Comando Territorial de Santarém da GNR, Pedro Duarte da Graça. Nos termos do protocolo, caberá ao município a aquisição, instalação, manutenção e sinalização das câmaras, enquanto a GNR será responsável pela operação, monitorização e utilização exclusiva das imagens, sempre em conformidade com a legislação em vigor e as normas de protecção de dados.
Segundo João Heitor, a segurança da população é uma prioridade do executivo municipal, considerando que este protocolo representa “um passo importante” para o reforço da tranquilidade pública no concelho, através de uma aposta numa lógica de prevenção, proximidade e cooperação com a GNR, “com total respeito pelos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos”. O município reafirma o seu compromisso com políticas públicas que contribuam para a qualidade de vida da população, o aumento da confiança dos munícipes e a valorização do espaço público.
Recorde-se que, tal como O MIRANTE noticiou, vários munícipes têm manifestado nos últimos anos um crescente sentimento de insegurança. Em 2025, a autarquia anunciou um investimento estimado em 100 mil euros para a instalação de cerca de 20 câmaras de videovigilância em pontos estratégicos da cidade. Na altura, o presidente da câmara sublinhou que, apesar de o concelho apresentar níveis de criminalidade considerados baixos, a medida permitiria antecipar eventuais situações de risco.

