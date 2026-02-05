Centro Escolar da Chamusca recebe aula aberta do Clube de Dança

O Centro Escolar da Chamusca foi palco de uma aula aberta do Clube de Dança, iniciativa integrada no Projecto Clubes promovido pelo município da Chamusca. A actividade reflecte a aposta da autarquia na dinamização de actividades culturais e desportivas no meio educativo. O Projecto Clubes, que decorre no âmbito da promoção de experiências educativas enriquecedoras, contempla também outras actividades como o minibasquete (A Magia do 1.º Cesto), Teatro, Yoga Kids e Música, reunindo um conjunto de oportunidades de expressão e desenvolvimento para os mais novos.

A aula aberta, que decorreu num ambiente de partilha entre alunos, famílias e docentes, permitiu à comunidade educativa acompanhar de perto o trabalho desenvolvido pelas crianças ao longo dos últimos três meses. O evento constituiu, nas palavras da organização, um convite aos pais para observarem “a evolução, o empenho e a criatividade” dos participantes, fortalecendo o laço entre escola e família.

O Clube de Dança, frequentado por cerca de 20 crianças com idades entre os 7 e os 12 anos, tem tido uma elevada adesão, reflectindo o interesse crescente pelos espaços de expressão corporal e artística no contexto escolar. Para o município da Chamusca, este tipo de iniciativa “reforça a aposta na educação integral das crianças, valorizando a expressão criativa, o bem‑estar e o desenvolvimento de competências sociais e culturais na infância”.