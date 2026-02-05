uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2026-02-05
Edição de 2026.02.05
Chamusca investe mais de 300 mil euros na segurança da população
O autarca Nuno Mira e José Monteiro, presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Chamusca - foto DR

A Câmara Municipal da Chamusca vai atribuir em 2026 mais de 312 mil euros à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários da Chamusca, reforçando o apoio à protecção civil e à segurança da população. A proposta de deliberação foi aprovada por unanimidade na reunião de câmara de 21 de Janeiro e prevê a celebração de vários protocolos de colaboração administrativa e financeira, abrangendo o sector operacional, as equipas de intervenção e a cedência de instalações municipais.
Do total do apoio, 70.200 euros destinam-se ao funcionamento do sector operacional, enquanto a cedência de instalações para o Serviço Municipal de Protecção Civil representa um apoio anual de 4.800 euros. No que se refere às equipas especializadas, os apoios serão distribuídos da seguinte forma: Equipa de Intervenção Permanente (EIP): 97.969,39 euros; Posto de Emergência Médica (PEM): 58.572,63 euros; Força Mínima de Intervenção Operacional (FMIO): 40.260 euros; Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR): 40.512 euros.
O presidente da câmara, Nuno Mira, sublinhou que este reforço financeiro “reafirma o compromisso do município com a protecção civil e valoriza o papel dos Bombeiros Voluntários da Chamusca enquanto pilar essencial da segurança e da coesão territorial”.

