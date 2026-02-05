uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-05
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.05 1ª página Sociedade Clubes Interactivos em Salvaterra d ...

Clubes Interactivos em Salvaterra de Magos ajudam alunos do 4.º ano

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos promoveu, durante o mês de Janeiro, a actividade “Clubes Interativos”, dirigida aos alunos do 4.º ano dos Agrupamentos de Escolas do concelho, com o objectivo de reforçar competências pessoais, sociais e emocionais em contexto escolar.
As temáticas abordadas foram definidas pelos próprios professores do 4.º ano, tendo em conta as necessidades identificadas em cada comunidade educativa. No Agrupamento de Escolas de Marinhais, o trabalho incidiu sobre “A amizade e as relações com as outras pessoas”, enquanto no Agrupamento de Escolas de Salvaterra de Magos o foco esteve na “Atitude positiva face à aprendizagem”.
Ao longo das sessões, os alunos tiveram oportunidade de explorar e reflectir sobre estas temáticas através de diferentes metodologias, como dinâmicas de grupo, visualização de vídeos, registo de ideias e pensamentos e momentos de expressão musical, promovendo uma participação activa e o envolvimento dos alunos nas actividades propostas.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...