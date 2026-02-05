Comboios parados, ligações cortadas e passageiros à espera

Inundações na via, suspensões de circulação e supressão de serviços de longo curso marcaram os últimos dias na rede ferroviária da região.

A circulação ferroviária na região tem sido marcada, nos últimos dias, por sucessivos constrangimentos provocados pelo mau tempo, com impacto significativo em várias linhas e serviços, afectando milhares de passageiros e comprometendo a mobilidade diária. Os efeitos do temporal fizeram-se sentir de forma mais evidente na Linha do Norte, onde a inundação da via levou à suspensão da circulação no troço entre Castanheira do Ribatejo e Alverca, uma situação que se prolongou. Este condicionamento obrigou ainda à supressão de serviços de Longo Curso entre Braga e Lisboa, afectando um dos principais corredores ferroviários do país. Na região do Médio Tejo e Lezíria do Tejo, as perturbações têm-se traduzido em atrasos, supressões pontuais e necessidade de reajustamento da oferta, com especial impacto nos serviços regionais utilizados diariamente por trabalhadores e estudantes.