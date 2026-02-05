uma parceria com o Jornal Expresso

Detido por injuriar polícias em Alhandra

No dia 23 de Janeiro, na freguesia de Alhandra, a PSP deteve um homem de 39 anos pelos crimes de injúria e resistência e coacção sobre funcionário. A intervenção policial teve origem num alerta para uma desordem envolvendo indivíduos alegadamente armados com armas brancas. No local, durante a abordagem ao grupo, um dos indivíduos negou qualquer altercação, apresentando, no entanto, um discurso contraditório e desconexo. Quando foi informado do dever de colaboração com as autoridades, o suspeito assumiu uma postura jocosa e passou a proferir injúrias contra os polícias. Apesar de advertido para cessar o comportamento, sob pena de incorrer em crime, manteve as ofensas, o que levou à sua imediata detenção.
Já nas instalações policiais, após a conclusão do expediente, foram retiradas as algemas para que o detido pudesse assinar a documentação. Nesse momento, reagiu de forma agressiva, tornando necessário o uso da força e o apoio de outros polícias para nova imobilização e algemagem. O homem foi conduzido às celas de detenção do comando de Lisboa da PSP, tendo sido presente à autoridade judiciária. Acabou por ser deixado em liberdade pelo tribunal enquanto espera pelo julgamento, com termo de identidade e residência.
No dia 24 de Janeiro, na freguesia de Vila Franca de Xira, foi detido um homem de 32 anos por condução sob influência de álcool e condução sem habilitação legal. A PSP interceptou o indivíduo após detectar uma condução irregular, que motivou a ordem de paragem. Abordado, o condutor admitiu não possuir qualquer documento legal que o habilitasse a conduzir. Submetido ao teste de alcoolemia, acusou uma taxa de 1,50 g/l de álcool no sangue. Perante os factos, foi-lhe dada voz de detenção, tendo sido constituído arguido e notificado para comparecer no Ministério Público, a fim de ser presente a primeiro interrogatório judicial.
Já no dia 25 de Janeiro, na freguesia de Alverca do Ribatejo, a PSP deteve um homem de 26 anos por condução sem habilitação legal, no âmbito de uma acção de fiscalização rodoviária aleatória. Abordado pelos agentes e questionado sobre a posse de documento que o habilitasse à condução de veículos a motor, o condutor tentou, por várias vezes, ludibriar os polícias, acabando por admitir que não possuía qualquer título legal para conduzir. Face à infracção, foi-lhe dada voz de detenção. O indivíduo foi igualmente constituído arguido e notificado para comparecer nos serviços do Ministério Público.

