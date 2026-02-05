uma parceria com o Jornal Expresso

Entroncamento assinala Dia da Educa ...

Entroncamento assinala Dia da Educação e da Não Violência Escolar

Iniciativa conjunta resulta na produção de um vídeo simbólico com várias entidades locais.

O município do Entroncamento assinala o Dia Internacional da Educação, celebrado a 24 de Janeiro, e o Dia da Não Violência Escolar e da Paz, dia 30 de Janeiro, através da produção de um vídeo simbólico, desenvolvido em colaboração com várias entidades do concelho. A autarquia adianta que o vídeo procura promover valores como o respeito, a tolerância, a inclusão e a convivência pacífica, tanto em contexto escolar como comunitário, funcionando como um gesto simbólico de compromisso com a construção de uma sociedade mais justa, solidária e promotora da paz. A iniciativa envolve o Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento, a Associação Tempos Brilhantes, o Centro de Ensino e Recuperação do Entroncamento, o Centro de Convívio da 3.ª Idade e os trabalhadores do município, num trabalho conjunto que pretende valorizar a educação como pilar essencial da sociedade.
A celebração conjunta destas datas destaca ainda a importância da cooperação entre instituições educativas, sociais e autárquicas, reforçando assim a sensibilização da comunidade para a prevenção da violência e para a promoção de “uma cidadania activa e responsável”.

