uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-05
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.05 1ª página Sociedade Exército mobilizou equipas para Tom ...

Exército mobilizou equipas para Tomar e Ferreira do Zêzere

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Exército mobilizou dezenas de equipas de intervenção para as zonas de Tomar e Ferreira do Zêzere. Na sequência da depressão Kristin, que deixou um rasto de destruição em várias zonas do país, o Exército mantém no terreno, desde quarta-feira, um destacamento de engenharia, mobilizado para Ferreira do Zêzere, com a missão de limpar itinerários e estradas. Na quinta-feira, foram mobilizados outros três destacamentos de engenharia – uma para a Marinha Grande e dois em Ferreira do Zêzere. Em Tomar, desde quinta-feira que o Exército está a assegurar apoio de alojamento a 48 bombeiros e apoio ao município com uma equipa de desobstrução de itinerários equipada com motosserras.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...