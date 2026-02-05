Exército mobilizou equipas para Tomar e Ferreira do Zêzere

O Exército mobilizou dezenas de equipas de intervenção para as zonas de Tomar e Ferreira do Zêzere. Na sequência da depressão Kristin, que deixou um rasto de destruição em várias zonas do país, o Exército mantém no terreno, desde quarta-feira, um destacamento de engenharia, mobilizado para Ferreira do Zêzere, com a missão de limpar itinerários e estradas. Na quinta-feira, foram mobilizados outros três destacamentos de engenharia – uma para a Marinha Grande e dois em Ferreira do Zêzere. Em Tomar, desde quinta-feira que o Exército está a assegurar apoio de alojamento a 48 bombeiros e apoio ao município com uma equipa de desobstrução de itinerários equipada com motosserras.