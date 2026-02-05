Pessoas sem-abrigo a pernoitar na estação de Azambuja preocupam utilizadores

Dois homens naturais do concelho de Azambuja dormem há meses na estação ferroviária da vila. Utilizadores estão preocupados e pedem solução. Município garante estar a trabalhar para que estas pessoas saiam da situação de sem-abrigo.

Duas pessoas em situação de sem-abrigo pernoitam há vários meses na estação de comboios de Azambuja, onde guardam em sacos os poucos pertences de que dispõem. A situação está a preocupar alguns utilizadores, uns porque se sentem incomodados com a presença destes indivíduos e outros porque querem uma resposta social para estes casos. A Câmara de Azambuja, através da Divisão de Intervenção Socio-Educativa, garante a O MIRANTE que está empenhada em encontrar respostas para estes dois homens, na casa dos 30 e 40 anos, naturais do concelho.

“Temos conhecimento. Trata-se de dois casos muito complexos, aos quais estamos a prestar apoio para que possam, o quanto antes, sair da situação de sem-abrigo e se autonomizarem”, refere uma das responsáveis da divisão, sublinhando que estão a ser trabalhados projectos de vida para cada um respeitando as suas necessidades e dificuldades.

A mesma fonte, para a qual o vereador da Acção Social, António Torrão, remeteu esclarecimentos, salienta que desde que o município teve conhecimento destes casos tomou medidas ao nível da alimentação e higiene. Os dois homens estão, garante, a receber alimentação fornecida pelo Centro Social Paroquial de Azambuja e é-lhes permitido fazerem a higiene pessoal em balneários municipais. Está também a ser tratado o processo para que lhes seja atribuído o Rendimento Social de Inserção. Não lhes foi atribuída habitação municipal pois não existe nenhuma disponível, esclarece.

“Há situações como é o caso, em que tentar que possam ter um tecto é um trabalho difícil, pois há pessoas que fazem disto o seu modo de vida e não as conseguimos desmobilizar facilmente”, adverte, acrescentando que o trabalho de reintegração tem de ser feito de forma que se sustente no futuro.