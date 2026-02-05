Prisão preventiva para homem que perseguiu e agrediu a companheira com lixívia

Um homem de 37 anos vai aguardar na prisão o desenrolar do processo por violência doméstica de que foi alvo, após ter sido detido pela PSP na Póvoa de Santa Iria por suspeita de crimes praticados sobre a companheira.

Ficou em prisão preventiva o homem de 37 anos que foi detido por agentes da Divisão Policial de Vila Franca de Xira na Póvoa de Santa Iria, no dia 26 de Janeiro, pelo crime de violência doméstica. Segundo as autoridades, pendia sob o suspeito um mandado de detenção, fora de flagrante delito, na sequência da violência que exercia num quadro conjugal.

O homem perseguiu pessoal e digitalmente a vítima, chegando a comprometer a sua tranquilidade, autodeterminação e dignidade através de intromissões na sua vida privada. As autoridades dizem, em comunicado, que o suspeito chegou a escalar para episódios lesivos da integridade física, vindo a perseguir a vítima na sua vida social, tendo numa dessas ocasiões projectado uma garrafa com lixívia contra a mulher, causando-lhe dor e necessidade de intervenção médica urgente.

“Perante as eminentes e reais ameaças, imperou uma resposta policial imediata, orientada para a protecção da vítima e recolha de meios de prova, trabalho esse que acautelou que viesse a ser emitido pela autoridade judiciária mandados de detenção fora de flagrante delito, permitindo a sua detenção imediata e, ao mesmo tempo, a protecção da vítima de novos episódios de violência”, refere a PSP de Vila Franca de Xira.

A Polícia de Segurança Pública garante que continuará a investir esforços neste quadro criminal, visando prevenir a ocorrência deste tipo de ilícitos tendo em conta a especial gravidade e flagelo em torno do fenómeno da violência doméstica, designadamente os efeitos perversos e nocivos para as suas vítimas.