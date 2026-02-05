Protecção Civil admite falhas no SIRESP

O comandante nacional de emergência e protecção civil, Mário Silvestre, confirmou que a rede SIRESP registou falhas pontuais na sequência da tempestade Kristin, que afectou de forma severa as infraestruturas de comunicações em vários distritos do país. “Nós tivemos pontualmente falhas na rede SIRESP”, afirmou Mário Silvestre, durante uma conferência de imprensa na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil. Segundo explicou, algumas estações fixas de comunicações foram mesmo “arrancadas pela base” devido à violência do vento, comprometendo temporariamente a cobertura da rede em determinadas zonas. Para mitigar os constrangimentos, a Protecção Civil trabalhou em articulação com a SIRESP e a NOS, recorrendo à instalação de estações móveis nos locais mais afectados. Ainda assim, o comandante nacional reconheceu que estas soluções de emergência apresentam limitações. O responsável garantiu ainda que as dificuldades sentidas no terreno não resultaram da ausência de comunicações entre os agentes, mas sim da dimensão dos danos provocados pelo temporal.