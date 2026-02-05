uma parceria com o Jornal Expresso

Recruta de voluntários nos Bombeiros de Alenquer

A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Alenquer abriu um novo período de recrutamento de voluntários para o quartel sede, em Alenquer, e para as secções de Olhalvo e da Abrigada. A iniciativa destina-se a candidatos com idades compreendidas entre os 17 e os 45 anos, que apresentem robustez física e psíquica e possuam a escolaridade mínima obrigatória. Os interessados terão a oportunidade de integrar uma corporação assente no espírito de equipa, na aprendizagem contínua e no serviço à comunidade.
Os esclarecimentos adicionais podem ser obtidos directamente no quartel em Alenquer, através do endereço electrónico comando@bvalenquer.org ou do contacto telefónico 263 711 309. A corporação apela à participação da comunidade, sublinhando o lema: “Veste a farda. Sê bombeiro voluntário”.

