Santarém cria balcão para apoiar candidatos a medidas extraordinárias do Governo

A Câmara de Santarém decidiu implementar, a partir de terça-feira, 3 de Fevereiro, um balcão municipal de apoio às candidaturas a medidas extraordinárias criadas pelo Governo na sequência dos danos causados pela tempestade Kristin, que afectaram infraestruturas, habitações, explorações económicas e o normal funcionamento de serviços essenciais.
Esse serviço municipal é destinado a esclarecer dúvidas, orientar processos e prestar informação detalhada relativamente aos apoios governamentais agora anunciados. O atendimento decorre entre as 09h00 e as 18h00, na Loja do Cidadão de Santarém, no balcão do Espaço Empresa. Segundo informa o município, o balcão vai contar com a presença de técnicos especializados, preparados para garantir um acompanhamento personalizado, analisando cada situação e apoiando cidadãos e empresas na identificação dos apoios aplicáveis, bem como no correto encaminhamento das respectivas candidaturas. “Com esta decisão, o Município de Santarém reafirma o seu compromisso público de assegurar à população uma resposta célere, eficaz e articulada, reforçando a capacidade de recuperação do concelho face aos impactos severos provocados pela depressão Kristin”, refere a Câmara de Santarém em comunicado.

