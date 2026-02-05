Subida dos caudais volta a colocar várias localidades com cheias e inundações

Os concelhos de Coruche e a localidade de Pombalinho têm sido repetidamente afectados por episódios de cheias e inundações associados à subida dos caudais dos rios Sorraia, Tejo e seus afluentes, nomeadamente o Alviela.

Os episódios de cheias e inundações registados na região do Ribatejo estão maioritariamente associados à subida dos caudais dos principais cursos de água, nomeadamente do rio Tejo e do rio Sorraia. No concelho de Coruche, a subida do caudal do rio Sorraia tem provocado a inundação de extensas áreas agrícolas do Vale do Sorraia, bem como a submersão de estradas nacionais e municipais, caminhos rurais e acessos a explorações agrícolas.

Já na localidade de Pombalinho, uma das principais afectadas durante os últimos dias, as ocorrências relatadas estão sobretudo associadas à subida dos caudais do rio Alviela e à influência das cheias na bacia do Tejo, resultando recorrentemente na submersão e corte da EN365, na ligação entre Pombalinho e Vale de Figueira. Estas situações provocam o isolamento temporário da localidade e obrigam à implementação de desvios e ao reforço dos alertas à população.