ULS Médio Tejo lança unidades móveis de saúde para aproximar cuidados das populações
Já a partir deste mês, a ULS do Médio Tejo vai colocar a circular duas unidades móveis de saúde - foto DR

A Unidade Local de Saúde (ULS) do Médio Tejo vai colocar em circulação, a partir de Fevereiro, duas unidades móveis de saúde que percorrerão sete concelhos da região, com o objectivo de levar cuidados de enfermagem, tratamentos e telemedicina a quem vive em zonas mais afastadas. As carrinhas adaptadas incluem espaço clínico e material necessário para consultas e tratamentos, funcionando como complemento aos cuidados de saúde primários e não substituindo o médico de família. O projecto é financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e pretende garantir acesso a pessoas com mobilidade reduzida, assegurando registo e continuidade dos cuidados através do Sistema Nacional de Saúde.
A actividade destas unidades móveis vai centrar-se em cuidados de enfermagem, acompanhamento de doentes crónicos, vacinação, apoio à correcta toma de medicação, identificação e acompanhamento de pessoas em situação de dependência, promoção da literacia em saúde e rastreios. Cada unidade terá programação regular por concelho, definida em conjunto com os serviços de saúde locais, e disponibilizará teleconsultas sempre que necessário.
Uma das unidades percorrerá os concelhos de Vila de Rei, Sardoal e Mação, enquanto a outra circulará por Alcanena, Tomar e Torres Novas. Cada equipa será composta por um enfermeiro e um assistente operacional. “Estas carrinhas de saúde vão percorrer o Médio Tejo para cuidar das pessoas onde vivem. É um momento marcante que aproxima a saúde das comunidades”, afirmou Casimiro Ramos, presidente do conselho de administração da ULS Médio Tejo, acrescentando que o projecto faz parte de uma estratégia definida há dois anos. A ULS Médio Tejo gere três hospitais (Abrantes, Tomar e Torres Novas) e 35 unidades de cuidados primários, prestando serviço directo a cerca de 170 mil utentes nos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei.

