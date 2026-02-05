Vizinho abusou sexualmente de menina de 12 anos em VFX

Jovem de 20 anos vivia no mesmo prédio e seduziu a criança para praticar actos sexuais de relevo. PJ fala em abusador sexual que estava à solta e agora foi detido. Aquando da detenção e das perícias, os investigadores descobriram outras vítimas, online, que são também do concelho.

A Polícia Judiciária (PJ) não tem dúvidas: o jovem de 20 anos detido na última semana em Vila Franca de Xira era um abusador sexual e pornógrafo infantil, que não só atacou uma vizinha de 12 anos como outras vítimas online, algumas do mesmo concelho. O caso está ainda a ser investigado e, por isso, a PJ não acrescenta muitos mais detalhes ao que já comunicou a O MIRANTE. O homem foi detido por estar fortemente indiciado por crimes de abuso sexual de crianças agravados e crimes de pornografia de menores, cometidos contra uma menina de 12 anos, em contexto de vizinhança.

Os factos ocorreram no Verão de 2025, na residência do suspeito, localizada em Vila Franca de Xira. O homem reside no mesmo prédio da vítima e respectiva família, conhecendo as suas rotinas e dinâmicas familiares. E foi com base nessa relação de confiança estabelecida ao longo dos anos e aproveitando-se da vulnerabilidade da vítima, que o suspeito a veio a seduzir e a concretizar vários crimes contra a sua autodeterminação sexual, refere a PJ.

Inicialmente a menor manteve segredo, a pedido do predador sexual, acabando depois por revelar indícios dos abusos em contexto escolar com os amigos, suspeita que foi validada e comunicada ao piquete da PJ. As autoridades foram ao terreno e, depois de realizadas as diligências específicas nestas matérias, a Polícia Judiciária traçou o perfil do suspeito como sendo um abusador sexual e pornógrafo infantil, sugerindo a emissão de mandados de busca domiciliária e de detenção do suspeito às autoridades judiciárias. Cumpridos os referidos mandados, os investigadores realizaram buscas na casa do suspeito, incluindo perícias no seu computador, tendo conseguido apurar a existência de outras potenciais vítimas online, também menores de idade, algumas do concelho de VFX. O detido foi presente a tribunal e vai aguardar julgamento em prisão preventiva.