Carnaval cancelado em vários municí ...

Carnaval cancelado em vários municípios

As intempéries que se têm abatido sobre a região e o país nas últimas semanas, aliadas à previsão da continuação de condições meteorológicas adversas, levaram diversos municípios a cancelar os festejos de Carnaval previstos. Entre eles estão Cartaxo, Constância, Rio Maior, Tomar e Santarém.
No caso de Rio Maior, o habitual corso nocturno ficou reagendado para 2 de Maio. Já o Carnaval Escolar vai decorrer na data inicialmente prevista, mudando o local para o Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior, por razões de prevenção em relação às condições climatéricas. “Neste momento, a prioridade do município mantém-se centrada na salvaguarda da segurança das populações, bem como na recuperação das vias e infraestruturas afectadas pelas condições meteorológicas adversas, cujos efeitos ainda persistem no concelho”, revela a autarquia. No Cartaxo, apesar do cancelamento das iniciativas de rua, o município adianta que cada estabelecimento de ensino vai assinalar o Carnaval no interior das suas instalações, permitindo que os alunos possam “vivenciar a alegria desta época” de forma segura, dependendo da evolução do estado do tempo na próxima semana.

