Chamusca aposta na formação e oferece curso gratuito de condução de tractores

O município da Chamusca, em parceria com a Fábrica do Empreendedor, vai promover durante o mês de Abril o curso gratuito “Conduzir e Operar o Tractor em Segurança”, que terá lugar no Centro de Apoio a Empresas da Chamusca. A formação tem uma duração total de 50 horas e decorre em horário pós-laboral, entre as 18h00 e as 22h00, sendo dirigida a todos os interessados em adquirir ou reforçar competências na condução e operação segura de tractores. A acção é ministrada pela CAP, no âmbito do protocolo estabelecido entre o município da Chamusca e a Fábrica do Empreendedor.

O curso é promovido pela Endesa, através da sua Escola Rural de Energia Sustentável, integrando o plano global de formação associado ao Projecto de Transição Justa do Pego. A iniciativa tem como principais objectivos promover o desenvolvimento social e económico, apoiar a criação de emprego e contribuir para a fixação da população na região. As inscrições são obrigatórias e devem ser realizadas através do formulário online disponibilizado pela organização.

Com esta iniciativa, o município da Chamusca reforça a aposta na formação profissional, na qualificação dos recursos humanos e na criação de novas oportunidades para o território, alinhando-se com uma estratégia de desenvolvimento sustentável e de valorização das competências locais.