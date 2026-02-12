Festa de Amiais de Baixo adiada uma semana por motivos de segurança

uma parceria com o Jornal Expresso

Activação do Plano Municipal de Emergência levou ao adiamento da Festa em Honra do Mártir São Sebastião e ligeiros ajustes no programa musical, mantendo-se, ainda assim, os principais nomes. Amiais de Baixo vai estar em festa de 13 a 17 de Fevereiro.

A Festa em Honra do Mártir São Sebastião, em Amiais de Baixo, inicialmente prevista para decorrer entre 6 e 10 de Fevereiro, foi adiada para o período de 13 a 17 de Fevereiro, a pedido da Protecção Civil e por decisão da Câmara Municipal de Santarém em articulação com a organização do evento. A alteração prende-se com a activação do Plano Municipal de Emergência e Protecção Civil, tendo em vista a salvaguarda da população e dos participantes dadas as condições climatéricas adversas.
Segundo a Comissão de Festas, o adiamento implicou também uma alteração no cartaz musical, passando o concerto de Badoxa para sábado, dia 14, enquanto a banda Vizinhos sobe ao palco na sexta-feira, dia 13. Mantêm-se as restantes actuações já anunciadas, com Quim Barreiros no domingo, dia 15, e Mónica Sintra na segunda-feira, dia 16. A programação inclui ainda animação diária, cerimónias religiosas e actividades culturais que fazem destas festas uma referência regional.
As Festas de Amiais de Baixo, realizadas em honra de São Sebastião, contam com mais de 150 anos de história e continuam a ser um dos principais marcos do calendário cultural da freguesia, reunindo milhares de visitantes e devotos.

