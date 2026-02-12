Comissão de Festas ajustou o programa para garantir segurança e continuidade do evento - foto arquivo O MIRANTE

Festa de Amiais de Baixo adiada uma semana por motivos de segurança

Activação do Plano Municipal de Emergência levou ao adiamento da Festa em Honra do Mártir São Sebastião e ligeiros ajustes no programa musical, mantendo-se, ainda assim, os principais nomes. Amiais de Baixo vai estar em festa de 13 a 17 de Fevereiro.