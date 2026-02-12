uma parceria com o Jornal Expresso

Filarmónica de Santo Estêvão apresenta concerto dedicado ao cinema

A Banda da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão promove o espectáculo “O Mundo do Cinema em Concerto - Heróis, Vilões e Aventuras”, um concerto dedicado a algumas das mais emblemáticas bandas sonoras da história do cinema, com apresentação em três localidades do concelho de Benavente.
O espectáculo estreia no dia 22 de Fevereiro, às 16h00, no Centro Cultural de Samora Correia, seguindo depois para o Cineteatro de Benavente, a 7 de Março, às 21h00. A última apresentação está marcada para 8 de Março, às 16h00, na sede da Sociedade Filarmónica de Santo Estêvão.
Pensado como um evento para toda a família, o concerto reúne temas associados a heróis, vilões e aventuras cinematográficas bem conhecidas do público, num formato que cruza música sinfónica com o imaginário do cinema, aproximando diferentes gerações do universo das bandas filarmónicas. Os bilhetes custam 5 euros, sendo a entrada gratuita para crianças até aos 9 anos (inclusive). As reservas podem ser feitas através do endereço electrónico reservas@sfse.pt ou do contacto telefónico 960 374 733.

