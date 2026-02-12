Tertúlia de Poesia em Constância dedicada ao amor

A Casa-Memória de Camões em Constância recebe sábado, 14 de Fevereiro, mais uma Tertúlia de Poesia. A iniciativa está agendada para as 16h00 e é dedicada ao amor ou não fosse esse o Dia de São Valentim. A organização desafia quem quiser a partilhar as suas impressões sobre o amor, declamar um poema de autor, mostrar um poema que escreveu sobre o amor, contar uma história de amor de que foi ou é protagonista ou que conhece e presenciou.