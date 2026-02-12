uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-12
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.12 1ª página Cultura e Lazer Tertúlia de Poesia em Constância de ...

Tertúlia de Poesia em Constância dedicada ao amor

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Casa-Memória de Camões em Constância recebe sábado, 14 de Fevereiro, mais uma Tertúlia de Poesia. A iniciativa está agendada para as 16h00 e é dedicada ao amor ou não fosse esse o Dia de São Valentim. A organização desafia quem quiser a partilhar as suas impressões sobre o amor, declamar um poema de autor, mostrar um poema que escreveu sobre o amor, contar uma história de amor de que foi ou é protagonista ou que conhece e presenciou.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...