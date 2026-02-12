uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2026-02-12
O Mirante Online
Desporto

Associação de Futebol de Santarém adiou jogos do fim de semana

A direcção da Associação de Futebol de Santarém (AFS) decidiu adiar todos os jogos das provas distritais agendados para o último fim de semana. A decisão deveu-se às condições meteorológicas que se vêm verificando nos últimos dias e as consequências devastadoras para as populações, aos mais diversos níveis, considerando também o Estado de Calamidade decretado para alguns concelhos e os diversos avisos da protecção civil. A AFS informou que oportunamente será divulgada nova calendarização.

