uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-12
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.12 1ª página Desporto Clube de Natação de Torres Novas em ...

Clube de Natação de Torres Novas em destaque no Inter-Regional de Infantis

O clube foi o mais titulado da competição, com 13 títulos e vários pódios dos seus nadadores, num campeonato marcado pela mudança de local devido à tempestade Kristin.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Clube de Natação de Torres Novas (CNTN) esteve em destaque no Campeonato Inter-Regional de Infantis em natação, realizado nas piscinas do Entroncamento, depois de a prova ter sido realojada devido aos danos causados pela tempestade Kristin no Complexo Desportivo Municipal de Tomar.
A competição reuniu 175 nadadores em representação de 25 clubes das associações de natação do Alentejo, Interior Centro e Santarém, com o CNTN a assumir a liderança, tanto no número de provas vencidas como no total de pódios alcançados. Os nadadores Laura Conde, Salvador Vieira, Rodrigo Alegria e a Rita Valentim, obtiveram 13 títulos de campeões distritais, entre outras subidas ao pódio, dos quais foram acompanhados por outros atletas do clube, como Juliana Monteira, Bruno Lopes, Eva Alfaiata, Rita Godinho e André Silva. Também Dinis Santos e a Carolina Ferreira completaram a equipa que participou na competição e que também estiveram em bom plano, adianta o clube em comunicado.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...