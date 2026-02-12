Clube de Ténis de Santarém pede ajuda após danos causados pela tempestade

As instalações desportivas do Clube de Ténis e Padel de Santarém sofreram sérios danos causados pelo vendaval da depressão Kristin. Associação apela ao apoio de quem quiser ajudar.

O Clube de Ténis e Padel de Santarém ficou com as suas infraestruturas seriamente danificadas pela tempestade Kristin, tendo lançado um apelo público de ajuda para conseguir recuperar aquilo que a tempestade levou.

“Ver anos de trabalho, melhorias e sonhos a serem deitados abaixo de um momento para o outro é difícil de explicar. Este é um momento complicado para todos nós no clube. Nunca pensámos ter de fazer este tipo de pedido. Sempre tentámos seguir em frente com os nossos próprios meios, como sempre fizemos. Mas agora precisamos de ajuda para conseguir recuperar aquilo que a tempestade levou. Não pedimos muito. Qualquer gesto, qualquer partilha, qualquer apoio — mesmo pequeno — significa o mundo para nós”, publicou o clube nas redes sociais, onde deixa indicações sobre como pode ser canalizado o apoio.

O clube recorda que, desde 1983, tem vindo a construir muito mais do que campos na zona do Choupal, em Santarém, onde tem a sua base. “Construímos um espaço de encontro, de amizade e de paixão pelo desporto. Um lugar onde crianças aprendem, adultos evoluem e onde tantas gerações criaram memórias”, refere-se na publicação. Clube de Ténis e Padel de Santarém conta com quase 200 alunos de ténis e padel, que dão vida às suas instalações todos os dias. Uma realidade que mudou na madrugada de 28 de Janeiro.

“A tempestade Kristin atingiu-nos de forma devastadora. Um dos nossos campos de padel sofreu danos gravíssimos: a estrutura ficou seriamente danificada, com vidros partidos e parte da construção destruída. As lonas dos outros dois campos ficaram rasgadas, e também o campo de ténis sofreu estragos importantes. Foi um choque enorme”, reconhece a colectividade que conclui que, agora, o mais importante é devolver essas infraestruturas desportivas à comunidade.