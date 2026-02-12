Escalabitano José Melro troca o Benfica pelo Marítimo e ruma à Madeira

O jovem futebolista escalabitano dá um novo passo na carreira ao assinar pelo emblema madeirense, que lidera a Liga Portugal 2 e luta pela subida ao principal escalão do futebol nacional.

José Melro, 21 anos, natural de Santarém, deixou o Sport Lisboa e Benfica para assinar contrato com o Clube Sport Marítimo, mudando-se para a ilha da Madeira numa fase decisiva da temporada. O clube maritimista, que lidera a Liga Portugal 2, aposta no talento do jovem avançado para reforçar o sector ofensivo e consolidar a ambição de regressar à I Liga.

Formado no União de Santarém, José Melro estava ligado ao Benfica desde 2022, tendo passado pelos escalões de formação e pela equipa B das águias. Ao longo desse percurso destacou-se pelo potencial ofensivo, velocidade e capacidade de desequilíbrio, qualidades que despertaram o interesse do emblema insular.

A contratação foi oficializada pelo Marítimo no dia 2 de Fevereiro. José Melro assinou um contrato válido por uma época e meia, passando a integrar o plantel que luta pela subida ao principal escalão do futebol português, num desafio que marca uma nova etapa na carreira do jovem jogador ribatejano. Depois de se afirmar nos escalões de formação e na equipa B do Benfica, José Melro procura agora no Marítimo maior espaço competitivo e afirmação no futebol profissional.