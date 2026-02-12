Hóquei: goleadas, derrotas e um empate em mais uma jornada

Nem a instabilidade provocada pelo mau tempo conseguiu parar por completo o hóquei em patins na região. Com vários jogos ainda adiados, a jornada ficou marcada por resultados expressivos, goleadas esclarecedoras e um empate emotivo.

Na 2.ª divisão de hóquei em patins, a U.F. Entroncamento não conseguiu aproveitar o factor casa e saiu derrotada frente à Associação Alcobacense C.D. por 4-1. André Martins apontou o único golo da formação ferroviária, num jogo em que os visitantes foram mais eficazes nos momentos decisivos. Em Alenquer, o Sport Alenquer e Benfica vendeu cara a derrota diante do S.L. Benfica B, perdendo por 3-2. Mário “Marinho” Rodrigues e André Garção assinaram os golos da equipa da casa, que discutiu o resultado até final. A 3.ª divisão trouxe os resultados mais desequilibrados da jornada. A A.C.R. Santa Cita deu espectáculo frente ao S.C. Leiria e Marrazes, goleando por expressivos 11-1. Em destaque estiveram os irmãos Guilherme e Gonçalo “Guga” Gomes, ambos com hat-trick. Guilherme Gomes reforçou ainda a liderança da lista de melhores marcadores da série, somando 26 golos e uma média de dois por jogo. Em Vila Franca de Xira, a U.D. Vilafranquense confirmou o bom momento ao vencer de forma clara o S.C. Tomar B por 5-0, com bis de Pedro Tomás e golos de João Beirolas, Rafael Tomás e José Tiago. A fechar a jornada reduzida, a Juventude Ouriense trouxe um ponto da deslocação ao Oeste, ao empatar 4-4 frente ao H.C. Turquel B. Hugo Oliveira, Pedro Brazete, Manuel Mesquita e Diogo Bernardes marcaram pela equipa de Ourém, num jogo intenso e sempre em aberto.