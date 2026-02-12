Infantis da Búzios brilham no Inter-Regional com 24 pódios

Os nadadores infantis da Búzios - Associação de Nadadores Salvadores de Coruche conquistaram um total de 24 subidas ao pódio no Campeonato Inter‑Regional de Clubes, disputado no Entroncamento. A prova reuniu clubes filiados na Associação de Natação do Distrito de Santarém, na Associação de Natação do Alentejo e na Associação de Natação do Interior Centro, num quadro competitivo e participativo. Em representação da Búzios estiveram Matilde Bibi, Rita Alves, Alícia Deep, Matias Pacheco, Carlos Lourenço, Sandro Tomás e João Monteiro. O balanço final traduziu-se em dez títulos de campeão distrital, a que se juntaram nove medalhas de prata e cinco de bronze.