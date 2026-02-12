uma parceria com o Jornal Expresso

Patrícia Sampaio recebe Ordem do Mérito por bronze olímpico em Paris
Patrícia Sampaio com Marcelo Rebelo de Sousa no Palácio de Belém - foto DR

Da formação em Tomar ao pódio olímpico em Paris, Patrícia Sampaio continua a somar reconhecimento ao mais alto nível. A judoca foi distinguida pelo Presidente da República com a Ordem do Mérito.

A judoca tomarense Patrícia Sampaio foi distinguida pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, com as insígnias de Comendador da Ordem do Mérito, numa cerimónia realizada no Palácio de Belém. A condecoração reconhece a medalha de bronze conquistada pela atleta nos Jogos Olímpicos Paris 2024, um feito histórico para o judo nacional e para o desporto do concelho de Tomar. Natural de Tomar, Patrícia Sampaio iniciou-se no judo ainda em idade jovem, revelando desde cedo uma carreira marcada pela disciplina, resiliência e consistência competitiva. Ao longo do seu percurso, afirmou-se como uma das principais referências do judo feminino português, com presença regular em competições internacionais de alto nível.
Antes do pódio olímpico em Paris, a atleta já somava vários títulos e classificações de relevo em Campeonatos da Europa e do Mundo, consolidando o seu estatuto na elite da modalidade. A medalha olímpica surge como o ponto mais alto de um caminho construído ao longo de anos de trabalho, superação de lesões e evolução técnica contínua, tornando-se um marco incontornável da sua carreira. A distinção foi atribuída no âmbito da Celebração Olímpica 2025, iniciativa que homenageou atletas portugueses pelo contributo excepcional para o desporto nacional e pela projecção de Portugal além-fronteiras.

