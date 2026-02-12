uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-12
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.12 1ª página Desporto Street Academy de Thomar conquista ...

Street Academy de Thomar conquista 12 pódios em competição de kempo

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Street Academy marcou presença na Taça de Disciplinas de Formação de Kempo, realizada nas Caldas da Rainha, levando nove atletas que demonstraram elevado nível técnico, espírito competitivo e grande resiliência. O balanço final foi positivo, com 12 lugares de pódio conquistados e um honroso 2.º lugar por equipas na modalidade de Full Kempo, resultado que reflecte o trabalho consistente desenvolvido pela academia ao longo dos últimos anos.
Em termos individuais, Tomás Colaço alcançou o 1.º lugar em Light Kempo e Full Kempo, enquanto Vasco Alcobia venceu em Light Kempo e foi 2.º classificado em Full Kempo. António Alves garantiu o 1.º lugar em Light Kempo e Afonso Baião subiu ao lugar mais alto do pódio em Full Kempo. Gonçalo Graça conquistou o 1.º lugar em Light Kempo -78kg e o 3.º lugar em +90kg. Também subiram ao pódio Gabriel Alvalade (3.º em Light Kempo), Simão Mendes (2.º em Light Kempo e Full Kempo) e Joel Westerman (2.º em Full Kempo).

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...