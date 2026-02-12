Street Academy de Thomar conquista 12 pódios em competição de kempo

A Street Academy marcou presença na Taça de Disciplinas de Formação de Kempo, realizada nas Caldas da Rainha, levando nove atletas que demonstraram elevado nível técnico, espírito competitivo e grande resiliência. O balanço final foi positivo, com 12 lugares de pódio conquistados e um honroso 2.º lugar por equipas na modalidade de Full Kempo, resultado que reflecte o trabalho consistente desenvolvido pela academia ao longo dos últimos anos.

Em termos individuais, Tomás Colaço alcançou o 1.º lugar em Light Kempo e Full Kempo, enquanto Vasco Alcobia venceu em Light Kempo e foi 2.º classificado em Full Kempo. António Alves garantiu o 1.º lugar em Light Kempo e Afonso Baião subiu ao lugar mais alto do pódio em Full Kempo. Gonçalo Graça conquistou o 1.º lugar em Light Kempo -78kg e o 3.º lugar em +90kg. Também subiram ao pódio Gabriel Alvalade (3.º em Light Kempo), Simão Mendes (2.º em Light Kempo e Full Kempo) e Joel Westerman (2.º em Full Kempo).