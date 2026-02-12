uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-12
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.12 1ª página Política Deslizamentos cortam acessos em Rio ...
Deslizamentos cortam acessos em Rio Maior, colocam casas em risco e obrigam a retirar 28 pessoas
Em Rio Maior três das quatro principais vias de acesso à Marmeleira ficaram completamente inutilizadas - foto DR

Deslizamentos cortam acessos em Rio Maior, colocam casas em risco e obrigam a retirar 28 pessoas

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O concelho de Rio Maior tem actualmente 28 pessoas fora das suas casas, na sequência de deslizamentos de terras e abatimentos de vias rodoviárias provocados pelo mau tempo. Segundo a câmara municipal, 17 pessoas encontram-se desalojadas e alojadas em unidades hoteleiras a pertenças do município, enquanto outras 11 estão deslocadas e acolhidas por familiares.
A situação mais crítica regista-se na zona de Fonte Longa, na freguesia de Alcobertas, onde um deslizamento numa estrada municipal provocou o abatimento da via e colocou várias casas em risco. Outro ponto preocupante é a vila da Marmeleira, que ficou praticamente isolada. Das quatro principais vias de acesso à localidade, três estão completamente inutilizadas devido a grandes deslizamentos de terras. A única estrada transitável é a que serve o sistema de abastecimento de água, actualmente assegurado através de autotanques do município e dos Bombeiros de Rio Maior, com o apoio solicitado à corporação de Alcanede.
Estas preocupações foram transmitidas pelo autarca ao ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, durante uma visita ao concelho para avaliar os danos. Filipe Santana Dias sublinhou a “necessidade óbvia” de apoios governamentais para recuperar o património público afectado, alertando que muitas das estradas poderão demorar meses a ser reparadas.

Deslizamentos cortam acessos em Rio Maior, colocam casas em risco e obrigam a retirar 28 pessoas
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...