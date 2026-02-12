Mau tempo deixa estradas degradadas na Póvoa de Santa Iria

A Junta de Freguesia da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa sinalizou buracos e zonas que se tornaram perigosas na sequência do mau tempo. Na cidade da Póvoa de Santa Iria existem várias estradas com buracos, nomeadamente na Rua António Aleixo e na Rua Alberto Sanches de Castro. Junto a uma das entradas da Quinta Municipal da Piedade há um muro em risco de queda, na Av. Dom Vicente Afonso Valente, mantendo-se ainda um outdoor tombado na rotunda junto à Igreja de Nossa Senhora da Paz. A junta de freguesia tapou alguns buracos, mas refere que a responsabilidade pela pavimentação das estradas é da competência da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.