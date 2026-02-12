uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-12
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.12 1ª página Política Mudanças na FICOR dividem posições ...

Mudanças na FICOR dividem posições no executivo de Coruche

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Feira Internacional da Cortiça (FICOR), evento criado em Coruche e intimamente ligado ao sector corticeiro e ao montado de sobro, esteve no centro das preocupações manifestadas pelo movimento independente Volta Coruche/25, que criticou a decisão de passar a realizar a feira apenas de dois em dois anos, em alternância com uma cidade espanhola.
Para o vereador Dionísio Mendes, trata-se de uma perda de protagonismo de Coruche sobre uma marca que considera ser do concelho e que está profundamente ligada à sua identidade, economia e território. O autarca sublinha que Coruche continua a ser a maior unidade geográfica produtora de cortiça a nível mundial, com milhões de rolhas produzidas e centenas de postos de trabalho associados ao sector, defendendo que a evolução e inovação da FICOR não podem significar a desvalorização do evento.
Vincou ainda que a feira deve manter-se como um certame de carácter profissional, orientado para o negócio, criação de valor e afirmação do montado de sobro e da produção de cortiça como elementos centrais do território, considerando que abdicar da realização anual e partilhar a marca com um território estrangeiro representa uma perda de centralidade que deve ser seriamente ponderada.
O presidente da Câmara de Coruche, Nuno Azevedo, explicou que este modelo já se encontrava instituído, tendo em conta a afluência registada em edições anteriores, reconhecendo, no entanto, que é possível criar novas dinâmicas, parcerias e ofertas associadas ao evento. O autarca esclareceu que a marca FICOR se mantém associada a Coruche, sendo reconhecida como tal a nível nacional e europeu, acrescentando que o investimento necessário para a realização anual da feira era muito elevado.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...