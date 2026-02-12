uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-12
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.12 1ª página Política Vila Franca de Xira avança com estu ...

Vila Franca de Xira avança com estudo para criação da Polícia Municipal

A Câmara de Vila Franca de Xira aprovou um estudo para avaliar a eventual criação de uma Polícia Municipal. A proposta da Nova Geração (PSD/IL) teve apoio do PS e da CDU, com o Chega a votar contra.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara de Vila Franca de Xira aprovou a realização de um estudo com vista à eventual criação de uma Polícia Municipal (PM) no concelho. A proposta, apresentada pela Coligação Nova Geração (PSD/IL), mereceu votos favoráveis do Partido Socialista e da CDU, enquanto o Chega votou contra.
A criação de uma PM é uma das bandeiras da Nova Geração. O vereador David Pato Ferreira defende que essa estrutura, caso venha a ser uma realidade, irá complementar a actuação da PSP e da GNR, com especial incidência no policiamento de proximidade, fiscalização de estacionamento, fiscalização do depósito ilegal de resíduos e acompanhamento de pequenas obras. “A proposta visa responder às crescentes necessidades de segurança de toda a comunidade”, disse o autarca, acrescentando que a Nova Geração participará activamente no estudo, defendendo celeridade e eficácia na análise da solução.
O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, considera que o investimento deve ser feito pelo Governo na PSP e na GNR. Ainda assim, há que ter noção dos custos de criação de uma PM, sendo “uma peça importante” para tomar decisões, razão pela qual votou a favor do estudo.
O vereador do Chega, Barreira Soares, disse que a criação de uma PM “não tem lógica” e que “não é uma prioridade para o território”, defendendo antes investimento camarário na PSP e na GNR, nomeadamente para a realização de obras em esquadras.
Da parte da CDU, a vereadora Cláudia Martins disse que a proposta da Nova Geração faz da PM uma polícia administrativa, sendo que cabe à câmara fiscalizar, por exemplo, a deposição ilegal de resíduos. “Para nós há outras prioridades, como a habitação. Não vale a pena gastar recursos numa área que é responsabilidade do Estado central”, afirmou. Ainda assim, tratando-se de um estudo para ter noção dos custos que isso implica, a eleita votou favoravelmente a proposta.
A proposta do Chega, que visava reforçar a segurança municipal através da valorização das forças policiais já existentes (PSP e GNR), foi chumbada por todos os partidos, excepto pelos três vereadores do Chega.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...