Alenquer lança formulário para registo de danos

A Tempestade Kristin não poupou a zona Oeste, onde o concelho de Alenquer se inclui. Para que o inventário mais aproximado dos prejuízos causados aconteça, a Câmara de Alenquer divulgou um formulário direccionado a empresas, explorações agrícolas e famílias onde os interessados podem discriminar o impacto que a intempérie causou. A iniciativa foi espoletada pela Associação Empresarial da Região Oeste (AIRO), em colaboração com a Comunidade Intermunicipal do Oeste (OesteCIM), à qual a Câmara de Alenquer se junta. A compilação de dados reunidos será fundamental para a elaboração de um dossiê regional consolidado e para sustentar eventuais pedidos de apoio junto das entidades competentes, refere a autarquia. No mesmo âmbito, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo informa os agricultores da região que se encontra disponível um formulário para a declaração de prejuízos agrícolas resultantes de ocorrências graves decorrentes das condições meteorológica adversas.