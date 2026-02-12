Formulário em Tomar para reportar danos

A Câmara de Tomar disponibilizou um formulário online destinado ao reporte de danos causados pela passagem da depressão Kristin no concelho.

A Câmara de Tomar disponibilizou um formulário online destinado ao reporte de danos causados pela passagem da depressão Kristin no concelho. A iniciativa surge na sequência do impacto da intempérie e pretende facilitar o levantamento dos estragos, permitindo à autarquia recolher informação essencial para a avaliação da situação no terreno e para o planeamento de eventuais medidas de apoio. O formulário em formato papel já se encontrava a ser distribuído nas juntas de freguesia e na Escola Secundária Jácome Ratton. Através do formulário, os munícipes e entidades afectadas podem indicar os seus dados de contacto, anexar fotografias dos danos, fornecer a localização exacta dos prejuízos e descrever detalhadamente as ocorrências, contribuindo assim para uma análise mais rigorosa da situação. Segundo a autarquia, a informação recolhida será igualmente utilizada para complementar os dados enviados a entidades regionais e nacionais. O município apela à colaboração de todos os cidadãos, sublinhando que o preenchimento completo e cuidadoso do formulário é fundamental para garantir uma resposta eficaz às necessidades da comunidade.