Mais de 40 idosos retirados de lar em Alcobertas

Quarenta e dois idosos foram retirados, na quinta-feira, 5 de Fevereiro, de um lar localizado na freguesia de Alcobertas, no concelho de Rio Maior, devido ao risco de derrocada do edifício, situado numa encosta afectada pelo mau tempo que tem assolado a região. Segundo explicou à Lusa o presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias, a decisão foi tomada de forma preventiva após ser detectada instabilidade no imóvel, com sinais de abatimento que poderiam evoluir para uma derrocada. “Todos os idosos foram retirados por uma questão de segurança”, sublinhou o autarca.

No lar Palace Persona encontravam-se 43 residentes. Um deles foi acolhido por familiares, enquanto os restantes 42 foram realojados noutras estruturas de apoio a idosos no concelho, numa operação coordenada com a Segurança Social. O presidente da câmara explicou que o edifício se localiza numa encosta de serra e que o mau tempo tem provocado vários deslizamentos de terras e derrocadas, sobretudo na freguesia de Alcobertas, onde há também habitações em risco e pessoas realojadas.