Marcelo e Montenegro estiveram na região a acompanhar autarcas

O Presidente da República esteve em Abrantes, Ferreira do Zêzere, Cartaxo, Azambuja, entre outros concelhos, a pedir prudência à população, enquanto o primeiro-ministro visitou os desalojados em Santarém, garantindo respostas rápidas no terreno. Marcelo Rebelo de Sousa visitou, na tarde de sexta-feira, 6 de Fevereiro, o território, com passagem pelo Rossio ao Sul do Tejo, para acompanhar a evolução da situação. A visita começou no Posto de Comando Municipal, instalado no quartel dos Bombeiros de Abrantes, onde o presidente da câmara, Manuel Jorge Valamatos, sublinhou que o concelho vive “um momento difícil”, lembrando que “ainda não tínhamos saído dos estragos da depressão Kristin e tivemos logo cheias”. O autarca destacou o contributo das várias entidades envolvidas na resposta à emergência. Marcelo Rebelo de Sousa elogiou a articulação entre autarquias e forças no terreno, considerando que essa cooperação permitiu uma resposta mais rápida. No final, deixou um apelo directo à população, pedindo que se mantenha “o bom senso e a maturidade”, evitando comportamentos de risco.

No mesmo dia, o primeiro-ministro Luís Montenegro visitou o Pavilhão Desportivo Municipal de Santarém, onde estavam acolhidas dezenas de pessoas desalojadas pelas cheias na zona ribeirinha. Acompanhado pelo presidente da câmara, João Teixeira Leite, percorreu o centro de acolhimento e falou com os afectados. Luís Montenegro elogiou a rapidez da resposta municipal e garantiu que todas as equipas da Protecção Civil estão mobilizadas, sublinhando que a prioridade é retirar as populações das zonas de risco e salvaguardar a segurança das pessoas.