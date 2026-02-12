uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2026-02-12
Tomar anuncia medidas excepcionais de apoio a trabalhadores

Tomar anuncia medidas excepcionais de apoio a trabalhadores

A Câmara de Tomar decidiu avançar com medidas excepcionais de apoio aos seus trabalhadores na sequência dos efeitos provocados pela tempestade Kristin no concelho. Em comunicado, o executivo municipal reconhece os impactos significativos causados pela situação excepcional vivida, nomeadamente os danos materiais em habitações, a necessidade de acompanhamento de filhos e os efeitos emocionais decorrentes de um contexto marcado por elevada exigência e incerteza. Perante este cenário, o município considera justificada a adopção de respostas ajustadas, proporcionais e de carácter humano que permitam enquadrar e justificar ausências ao serviço sem perda de remuneração. Estas situações vão ser analisadas individualmente, caso a caso, respeitando os princípios da equidade, proporcionalidade e a legalidade em vigor. A autarquia reafirma ainda total disponibilidade para, dentro das suas competências, encontrar soluções justas e exequíveis, garantindo o acompanhamento dos trabalhadores num momento particularmente exigente. E destaca, por fim, o esforço, compromisso e dedicação demonstrados pelos seus funcionários, quer no apoio à população, quer na resposta dada à situação causada pela tempestade.

