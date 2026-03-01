uma parceria com o Jornal Expresso

Cartaxo recebe peça "Se Acreditares Muito"

Cartaxo recebe peça “Se Acreditares Muito”

O Centro Cultural do Cartaxo vai receber no dia 21 de Março, às 21h30, a peça de teatro “Se Acreditares Muito”, com Sara Barradas e Diogo Martins. Os bilhetes estão à venda no Centro Cultural e na ticketline, pelo valor de 15 euros. Num espectáculo que promete emocionar os espectadores, a história acompanha Alex e Rupert, um casal que se conhece por acaso no metro, dando início a uma relação que meses depois resulta na chegada do primeiro filho. Contudo, o pior acontece no momento do parto, colocando à prova a força da união do casal.

