Clube Motard Montanelas celebrou 20 anos em festa nas Alcobertas

Clube Motard Montanelas celebrou 20 anos com um almoço-convívio que juntou motards, famílias e autarcas na sua sede, na freguesia de Alcobertas, concelho de Rio Maior.

Fundado em Casais Monizes, o Clube Motard Montanelas assinalou duas décadas de actividade marcadas pelo companheirismo, gosto pelas duas rodas e por uma forte ligação à comunidade local. A celebração foi um momento de afirmação de um projecto associativo que tem sabido crescer, consolidar-se e manter viva a chama do espírito motard. O convívio reuniu sócios de várias gerações, amigos e apoiantes, num ambiente descontraído e festivo. Ao longo destes 20 anos, o Clube Motard Montanelas tem promovido encontros, passeios e iniciativas solidárias, assumindo-se como um ponto de encontro para apaixonados pelo motociclismo na região. A efeméride contou também com a presença de várias entidades oficiais. O presidente da Câmara Municipal de Rio Maior, Filipe Santana Dias, marcou presença, acompanhado pelos vereadores Miguel Santos e Miguel Paulo. Da freguesia anfitriã estiveram o presidente da Junta de Alcobertas, Tiago Martins, a tesoureira Carina Homem e o presidente da Assembleia de Freguesia, Telmo Martins, numa demonstração de reconhecimento pelo papel que o clube desempenha na dinâmica social da localidade.