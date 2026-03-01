uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-03-01
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.03.01 1ª página Cultura e Lazer Convento de Cristo reabriu

Convento de Cristo reabriu

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O Convento de Cristo, em Tomar, reabriu ao público na sexta-feira, 27 de Fevereiro, após ter estado encerrado devido aos estragos causados pela passagem da tempestade Kristin. A decisão surge depois de estarem reunidas as condições necessárias para voltar a receber visitantes, ainda que se mantenham algumas contingências. Segundo informação divulgada, o encerramento teve como principal objectivo garantir a segurança de visitantes e trabalhadores, permitindo simultaneamente a implementação de medidas de mitigação consideradas indispensáveis. Durante o período de interdição, foi realizado um levantamento exaustivo dos estragos e das patologias resultantes do temporal.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...