Edição de 2026-03-01
Detido por perseguir uma jovem em Vila Franca de Xira

Um jovem de 18 anos, suspeito da prática de um crime de perseguição na via pública, foi detido a 20 de Fevereiro em Vila Franca de Xira pela divisão policial da PSP. De acordo com a Polícia de Segurança Pública, o caso teve origem numa denúncia apresentada há cerca de duas semanas. Desde esse momento, a força policial manteve um acompanhamento próximo da vítima, no âmbito do Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade, com o objectivo de reforçar a sua protecção e prevenir novas ocorrências. No dia 20 de Fevereiro, a vítima voltou a contactar as autoridades, dando conta de que estaria novamente a ser seguida pelo suspeito. Perante o alerta, os polícias da esquadra de Vila Franca de Xira deslocaram-se de imediato ao local, mantendo contacto telefónico permanente com a vítima durante o percurso, de forma a acompanhar a situação em tempo real e facilitar a rápida localização do alegado agressor. À chegada, os agentes interceptaram o suspeito e recolheram elementos que corroboraram as informações transmitidas pela vítima, procedendo à sua detenção. O agressor foi conduzido às instalações policiais, onde foi constituído arguido e notificado para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte – Vila Franca de Xira.

