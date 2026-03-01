uma parceria com o Jornal Expresso

Festa do Vinho de Alcanhões com apoio municipal de 22.500 euros

A Festa do Vinho e da Vila de Alcanhões vai contar com um apoio financeiro de 22.500 euros por parte da Câmara de Santarém, aprovado recentemente pelo executivo municipal. O evento vai decorrer de 27 a 29 de Março, promovido pela Junta de Freguesia de Alcanhões, com o apoio da Comissão de Festas da Vila de Alcanhões. A organização prevê uma despesa a rondar os 57 mil euros para realizar a iniciativa.
Na proposta presente ao executivo camarário salienta-se que a festa tem crescido de forma significativa e tornou-se um momento alto da freguesia e do concelho, contribuindo para a projecção do sector vinícola local e atraindo muitos visitantes a Alcanhões. A junta de freguesia sublinha que os lucros revertem integralmente para a Casa das Colectividades, espaço municipal cedido à freguesia, garantindo assim a melhoria contínua das condições daquele espaço comunitário.

