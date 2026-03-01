uma parceria com o Jornal Expresso

Arqueiros de Santarém conquistam dois pódios em Óbidos

A Secção de Tiro com Arco do Rugby Clube de Santarém participou com sete atletas na segunda etapa do Campeonato de Sala da Federação dos Arqueiros e Besteiros de Portugal, tendo conquistado dois pódios por José Piteira, 1.º lugar em BHR Júnior Masculino e Cátia Carlos, 3.º lugar em BHR Adulto Feminino. A prova, que decorreu em Óbidos, contou com mais de sessenta participantes em representação de treze clubes. Já na prova mais recente, em Ourém, José Piteira voltou a repetir o primeiro lugar na sua categoria.

