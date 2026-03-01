uma parceria com o Jornal Expresso

Desporto
Ateneu Cartaxense com vários pódios em duplo mini trampolim
Ginastas arrancam época com resultados promissores e presença garantida no nacional - FOTO - Ateneu Artístico Cartaxense

O Ateneu Artístico Cartaxense iniciou a nova época com vários pódios no Campeonato Territorial de Duplo Mini Trampolim, realizado no dia 21 de Fevereiro. No escalão de Infantis, Mara Leitão alcançou o 3.º lugar individual e integrou a equipa campeã territorial, juntamente com Bianca Soares, Margarida Brito e Mafalda Lavrador. Nos Iniciados Base Masculinos, Vicente Dias sagrou-se campeão territorial em individual e por equipas, com Manuel Miranda e António Almeida.
Nas Iniciadas Base Femininas, Sara Martins foi vice-campeã territorial e medalha de prata por equipas, ao lado de Francisca Almeida, Maria Inês Jorge e Mariana Casinhas. No escalão Juvenil, Leonor Marcelino obteve o 2.º lugar, enquanto Leonor Trindade garantiu o bronze em Juniores. Em Seniores Base Femininas, Matilde Jesus subiu ao lugar mais alto do pódio, sagrando-se campeã territorial.
Na 1.ª Divisão, Madalena Costa conquistou a medalha de prata no escalão de Iniciadas Femininas e Maria Caridade assegurou o 3.º lugar. Em Juvenis Masculinos, Francisco Gameiro foi campeão territorial, seguido de Gonçalo Neto, em 2.º lugar.
Com estes resultados, o Ateneu Artístico Cartaxense garantiu oito vagas no campeonato nacional, tendo a maioria dos restantes ginastas assegurado presença nas provas qualificativas. A época continua nos dias 7 e 8 de Março, em Santarém, com as competições de Trampolim Individual e Sincronizado.

