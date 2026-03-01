Domingos Castro visitou Complexo dos Camarinhais em Benavente

O Complexo Desportivo dos Camarinhais, em Benavente, recebeu a visita do presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Domingos Castro, que se deslocou ao concelho para conhecer de perto as infraestruturas municipais e o trabalho desenvolvido na promoção da modalidade.

O responsável máximo pelo atletismo nacional esteve acompanhado por Tiago Madureira, técnico de provas combinadas da federação, numa visita que terá permitido avaliar as condições técnicas do equipamento e o potencial do espaço para acolher iniciativas e estágios ligados à modalidade.