uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-03-01
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.03.01 1ª página Desporto Grupo Desportivo Marmeleirense rece ...

Grupo Desportivo Marmeleirense recebe apoio de 40 mil euros

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara de Alenquer vai atribuir um apoio de 40 mil euros ao Grupo Desportivo Marmeleirense (GDM), através de um contrato-programa de desenvolvimento desportivo. A verba destina-se a apoiar a actividade formativa e competitiva do clube, com especial incidência na modalidade de ciclismo.
O GDM desenvolve, há várias décadas, um projecto de formação desportiva na área do ciclismo, envolvendo um número significativo de crianças e jovens. A colectividade participa igualmente em campeonatos distritais e nacionais com os seus escalões de formação, tendo alcançado resultados e distinções de relevo nos últimos anos, incluindo títulos de campeão nacional, individuais e por equipas, em diversas provas da modalidade.
O novo programa de desenvolvimento desportivo contempla as provas e competições em que os vários escalões irão participar, bem como os eventos que a colectividade se propõe organizar ao longo do ano, lê-se na proposta da câmara.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...