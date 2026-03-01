Shoto Karate Hinotori-Do Entroncamento com pódios em Almeirim

A participação da formação do Entroncamento ficou marcada por um desempenho de elevado nível, com a conquista de lugares de pódio nas provas individuais e colectivas, tanto em kata como em kumite.

A equipa Shoto Karate Hinotori-Do Entroncamento conseguiu resultados bastante positivos na Shotokan Cup Almeirim, com pódios em diversos escalões. A competição reuniu cerca de 400 atletas de vários clubes e associações, afirmando-se como uma das provas de referência do calendário regional da modalidade. Nas provas individuais de kata, Salvador Carvalho sagrou-se vencedor no escalão de iniciados masculinos (12-13 anos), enquanto Nair Marques alcançou o 3.º lugar em infantis femininos (10-11 anos). Armando Gouveia completou o pódio com um 3.º lugar no escalão de veteranos masculinos.

Já nas provas individuais de kumite, destacaram-se os terceiros lugares de Santiago Jorge (infantis masculinos, 10-11 anos), Beatriz Rodrigues (infantis femininos, 10-11 anos), Maria Henriques (feminino, 14-15 anos) e Armando Gouveia (veteranos masculinos, +39 anos). Também nas provas colectivas a equipa do Entroncamento obteve resultados de relevo, com o 2.º lugar em kata equipa feminino <14 anos e em kumite equipa feminino <14 anos, ambos com Nair Marques, Beatriz Rodrigues e Ariana Freitas. A formação feminina <16 anos de kumite, composta por Mariana Santos, Bruna Roldão e Maria Henriques, conquistou igualmente o 2.º lugar. No sector masculino <14 anos, Salvador Carvalho, Santiago Jorge e Gabriel Gouveia alcançaram o 3.º lugar tanto em kata como em kumite por equipas.