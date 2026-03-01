Torres Novas viu nascer há 25 anos uma lenda chamada Cristiano Ronaldo

Há 25 anos, um relvado de Torres Novas foi palco do primeiro capítulo de uma das maiores histórias do futebol mundial. Foi em 2001 que Cristiano Ronaldo vestiu pela primeira vez a camisola da selecção nacional, no escalão de sub-15.

Antes das Bolas de Ouro, das noites mágicas na Liga dos Campeões e dos recordes ao serviço da selecção, houve um relvado em Torres Novas onde tudo começou. Corria o ano de 2001 quando um jovem madeirense chamado Cristiano Ronaldo vestiu pela primeira vez a camisola das quinas. A estreia aconteceu no escalão de sub-15, no Estádio Municipal Dr. Alves Vieira, em Torres Novas, numa partida amigável frente à África do Sul, a contar para a primeira jornada da II edição do Torneio Internacional de Futebol. Poucos poderiam imaginar que aquele adolescente se tornaria o maior jogador da história do futebol português e um dos maiores de sempre.

Convocado pelo então seleccionador Carlos Diniz, Ronaldo não só se estreou como marcou o seu primeiro golo a nível internacional. Foi o primeiro sinal de uma carreira que viria a ser marcada por números esmagadores, títulos em catadupa e uma influência sem precedentes na projecção do nome de Portugal além-fronteiras.

Passaram 25 anos desde esse momento discreto, mas histórico. O que para muitos foi apenas mais um jogo de formação, para o futebol português e mundial foi o início de uma era. Em Torres Novas começou a escrever-se a história de um fenómeno que transformou talento em lenda e que continua a fazer do impossível rotina. A próxima etapa do craque português é chegar aos mil golos.