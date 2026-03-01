uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2026-03-01
Alenquer concede voto de louvor a agentes de protecção civil

A Câmara de Alenquer aprovou, de forma unânime, conceder um voto de louvor aos agentes de protecção civil envolvidos nas tempestades que afectaram o território desde o fim de Janeiro até meados de Fevereiro. Em quase um mês, Alenquer registou mais de mil ocorrências no terreno, 32 estradas intransitáveis por abatimento de piso, mais de cem condicionamentos da rede rodoviária, 75 pessoas deslocadas e 27 desalojadas, decorrentes das intempéries. Na reunião de 23 de Fevereiro, o presidente do município, João Nicolau, enalteceu o empenho demonstrado, numa situação de calamidade, pelas várias entidades que servem as populações, nomeadamente os Bombeiros Voluntários de Alenquer e da Merceana, os trabalhadores municipais das áreas operacionais técnicas e do Serviço Municipal de Protecção Civil, bem como os elementos da Polícia Municipal. O edil sublinhou ainda o trabalho das juntas de freguesia, do Exército Português, da GNR, entre outras entidades.

